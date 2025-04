Caos Barcellona Real Madrid comunicato UFFICIALE anche l’Inter in attesa

comunicato diramato dai ‘Blancos’: la situazione coinvolge anche la squadra nerazzurraUna situazione a dir poco esplosiva: prima la conferenza degli arbitri con tanto di lacrime del direttore di gara, poi la presa di posizione fortissima da parte del Real Madrid e ora la grande attesa per capire cosa succederà.Real Madrid, Caos prima della finale: tanti dubbi sulla partecipazione (LaPresse) – Calciomercato.itLa tensione alla vigilia della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid è fortissima. Il direttore di gara Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha preso la parola polemizzando contro la scelta di ‘Real Madrid TV’ di pubblicare sempre, prima delle partite, video con errori arbitrali o presunti tali contro i ‘Blancos’ da parte degli arbitri designati. Calciomercato.it - Caos Barcellona-Real Madrid, comunicato UFFICIALE: anche l’Inter in attesa Leggi su Calciomercato.it La vigilia della finale di Copa del Rey è un vero e proprio rebus, soprattutto dopo ildiramato dai ‘Blancos’: la situazione coinvolgela squadra nerazzurraUna situazione a dir poco esplosiva: prima la conferenza degli arbitri con tanto di lacrime del direttore di gara, poi la presa di posizione fortissima da parte dele ora la grandeper capire cosa succederà.prima della finale: tanti dubbi sulla partecipazione (LaPresse) – Calciomercato.itLa tensione alla vigilia della finale di Copa del Rey traè fortissima. Il direttore di gara Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha preso la parola polemizzando contro la scelta di ‘TV’ di pubblicare sempre, prima delle partite, video con errori arbitrali o presunti tali contro i ‘Blancos’ da parte degli arbitri designati.

