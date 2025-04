Caos Atalanta Lecce 3 0 a tavolino e penalizzazione la situazione

Lecce è in una situazione di protesta e potrebbe non scendere in campo contro l’Atalanta. Questo contesto potrebbe avere ripercussioni sul futuro, a partire dall’incontro successivo contro il Napoli.Il club salentino sta vivendo una situazione molto delicata a livello morale, con la perdita di un elemento dello staff molto vicino a giocatori e società che ha scombussolato l’intero ambiente. Ciononostante, la Lega Serie A non ha soddisfatto a pieno le richieste dei giallorossi, che sono pronti a ricorrere a misure estreme.Il Lecce si rifiuta di scendere in campo: cosa succede secondo il regolamentoVista la mancata comprensione dal punto di vista del Lecce, i ragazzi di Giampaolo sono determinati a non scendere in campo in occasione del match di domenica contro l’Atalanta in segno di protesta e del mancato rispetto del lutto. Spazionapoli.it - Caos Atalanta-Lecce, 3-0 a tavolino e penalizzazione: la situazione Leggi su Spazionapoli.it Ilè in unadi protesta e potrebbe non scendere in campo contro l’. Questo contesto potrebbe avere ripercussioni sul futuro, a partire dall’incontro successivo contro il Napoli.Il club salentino sta vivendo unamolto delicata a livello morale, con la perdita di un elemento dello staff molto vicino a giocatori e società che ha scombussolato l’intero ambiente. Ciononostante, la Lega Serie A non ha soddisfatto a pieno le richieste dei giallorossi, che sono pronti a ricorrere a misure estreme.Ilsi rifiuta di scendere in campo: cosa succede secondo il regolamentoVista la mancata comprensione dal punto di vista del, i ragazzi di Giampaolo sono determinati a non scendere in campo in occasione del match di domenica contro l’in segno di protesta e del mancato rispetto del lutto.

