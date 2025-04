Cantamaggio debutto vincente per Aics Terni trionfa Stefano Costantini I giovanissimi e Simona Sciò regalano emozioni

Cantamaggio. Sul palco del teatro Secci si è infatti svolta la XIII edizione del concorso di canzoni in dialetto ternano ‘G. Capiato’ con ben ventiquattro performance differenti computando le nove scuole di. Ternitoday.it - Cantamaggio, debutto vincente per Aics Terni: trionfa Stefano Costantini. I giovanissimi e Simona Sciò regalano emozioni Leggi su Ternitoday.it Una lunga ed appassionante serata dedicata alla musica ha inaugurato la 129° edizione del. Sul palco del teatro Secci si è infatti svolta la XIII edizione del concorso di canzoni in dialetto ternano ‘G. Capiato’ con ben ventiquattro performance differenti computando le nove scuole di.

