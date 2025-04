Cane abbandonato senza microchip è inaccettabile

Cane abbandonato in un parcheggio cittadino, senza microchip, spaventato e solo. È una vergogna.” Così Laura Cavandoli, consigliere comunale della Lega, che chiede chiarezza sul sistema di controlli in città: “Il. Parmatoday.it - “Cane abbandonato senza microchip: è inaccettabile” Leggi su Parmatoday.it “Nel 2025 ci ritroviamo ancora a leggere storie come quella di ‘Pasqualino’, unin un parcheggio cittadino,, spaventato e solo. È una vergogna.” Così Laura Cavandoli, consigliere comunale della Lega, che chiede chiarezza sul sistema di controlli in città: “Il.

