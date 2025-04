Canale 5 sospende la programmazione serale di Tradimento e concentra la soap al pomeriggio

Canale 5 ha annunciato una revisione sostanziale del proprio palinsesto estivo riguardante la seconda stagione della soap opera turca Tradimento. La trasmissione proseguirà esclusivamente nella fascia pomeridiana in prima visione, mentre la programmazione serale verrà sospesa. Questa scelta strategica mira a preservare gli episodi disponibili per garantirne una diffusione più equilibrata nel corso della stagione . L'articolo Canale 5 sospende la programmazione serale di Tradimento e concentra la soap al pomeriggio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Canale 5 sospende la programmazione serale di Tradimento e concentra la soap al pomeriggio Leggi su Sbircialanotizia.it 5 ha annunciato una revisione sostanziale del proprio palinsesto estivo riguardante la seconda stagione dellaopera turca. La trasmissione proseguirà esclusivamente nella fascia pomeridiana in prima visione, mentre laverrà sospesa. Questa scelta strategica mira a preservare gli episodi disponibili per garantirne una diffusione più equilibrata nel corso della stagione . L'articololadilaalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Su altri siti se ne discute

“E’ nato Gabriele”: il famoso di Canale 5 diventa papà per la prima volta - Personaggi Tv. “E’ nato Gabriele”: il famoso di Canale 5 diventa papà per la prima volta. Un nuovo arrivo nella famiglia dei volti noti dell’ammiraglia Mediaset. Il noto ex cavaliere di Uomini e Donne, ora 50enne, ha annunciato la nascita del suo primogenito insieme alla compagna. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Roberto Bolle svela la sua dieta esclusiva in tv: lo strano segreto dell’étoile 50enne Leggi anche: Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna Un amore che non conosce età: una nuova gioia per la coppia vip La notizia è rimbalzata sui social, dove ... 🔗tvzap.it

Trump sospende dazi per 90 giorni per tutti i paesi, Cina unica esclusa con rincaro del 125%; vola Wall Street, Dow Jones +6.40%, S&P500 oltre il 7%. - Borse in rialzo dopo la sospensione delle tariffe annunciata dal tycoon Donald Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci per tutti i paesi. Lo stop arriva con un post sul suo social Truth dopo giorni in cui le borse hanno chiuso in rosso e i vari paesi colpiti avevano stabi 🔗ilgiornaleditalia.it

Autovelox, il Mit sospende il decreto: “Servono approfondimenti” - Sembrava il passo decisivo per mettere fine al caos provocato anche da decisioni discordanti della Cassazione, che ha interpretato in maniera differente casi simili. Invece lo schema di decreto del ministero dei Trasporti per regolamentare l’uso degli autovelox – dato per fatto negli scorsi giorni – si ferma di nuovo. Annunciato venerdì come per chiuso e ormai in fase di trasmissione a Bruxelles, il testo è stato sospeso – su indicazione del ministro Matteo Salvini – “perché sono necessari ulteriori approfondimenti”, ha fatto sapere il dicastero di via Porta Pia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Uomini e Donne, Maria De Filippi si ferma. Come cambia la programmazione di Canale 5; “Segreti di famiglia”: Mediaset sospende la soap; Mattino 4, che succede? Le ragioni della sospensione; Alberto Angela, la Rai sospende Noos per i bassi ascolti: surclassato da Temptation Island. Il conduttore: «Co. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cambio programmazione Mediaset 1° maggio: Tradimento si ferma, The Family raddoppia - Cambio di programmazione sulle reti Mediaset nella giornata del 1° maggio. Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione della Festa del Lavoro e nel daytime salterà l'appuntamento con ... 🔗it.blastingnews.com

la programmazione di canale 5 cambia pasquetta: tradimento sospesa, spazio a the family 2 e rosamunde pilcher - Mediaset sospende la soap turca "Tradimento" il 21 aprile per Pasquetta, sostituendola con la serie "The Family 2" e un film di Rosamunde Pilcher, per rispettare le tradizioni festive e ottimizzare gl ... 🔗gaeta.it

Mediaset sceglie Myrta Merlino: oggi lo speciale sul papa, stravolto il palinsesto di Canale 5. De Filippi si ferma - Il Biscione stoppa i programmi di Maria De Filippi, oggi 21 aprile andrà in onda Pomeriggio Cinque: palinsesto stravolto anche il 25 aprile. Ecco cosa succede ... 🔗libero.it