Lanazione.it - Campionato di finanza. Due pratesi alle finali. Bandiera della Toscana

È un momento di grande orgoglio per l’istituto Dagomari, non può essere altrimenti. Due suoi studenti si sono aggiudicati la vittoria nei campionati regionali di Economia e, guadagnandosi il diritto di rappresentare lanella competizione nazionale che si svolgerà a Torino il prossimo 8 e 9 maggio. Pochi giorni separano gli studenti dalla super sfida che li vedrà impegnati in una gara nazionale tutta da disputare a colpi di calcoli e ragionamenti.Si tratta di Lorenzo Costantino,classe 2I AFM, primo classificato nella categoria junior, e Omar El Ghazzali,4A RIM, vincitore nella categoria senior. Entrambi hanno superato con successo la selezione interna d’istituto, confrontandosi con decine di coetanei in una sfida che ha messo alla prova le loro competenze economiche e finanziarie.