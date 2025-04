Campi Flegrei terremoto di magnitudo 27 dopo una notte di scosse Sciame sismico atteso

Sciame sismico ha colpito l'area dei Campi Flegrei, in Campania. Intorno alle 8.28 di stamattina, venerdì 25 aprile, una scossa di magnitudo 2.7 ha colpito a circa quattro chilometri di profondità la zona di Pozzuoli, con un epicentro non lontano dalla solfatara. «Un forte boato, veramente una bella botta», raccontano alcuni dei residenti, che descrivono i tremori della terra come «una scossa breve e ondulatoria, ma molto forte». Il terremoto, così come le le scosse successive, è stato avvertito distintamente anche a Bacoli, Arco Felice, Monterusciello, Licola e Pianura. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Lo Sciame sismico e la tranquillità dell'Osservatorio: «Era tutto atteso». È dalla sera di giovedì 24 aprile, intorno alle 22.26, che i rilevatori dell'Osservatorio Vesuviano rilevano uno Sciame sismico che ha toccato picchi di magnitudo 2.

