Campi Flegrei scossa di terremoto avvertita a Pozzuoli e zone limitrofe

terremoto nell'area dei Campi Flegrei. La nuova scossa di magnitudo 2.7, come rilevato dall'Ingv, è stata avvertita alle ore 8.29 particolarmente nell'area di Pozzuoli, in via Campana, ma anche a Bacoli, Arco Felice, Monterusciello, Licola, Pianura. Secondo quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli, è in corso uno sciame sismico.

