Camper esplode a Sutri ustionato un uomo VIDEO

Sutri. Nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, un Camper ha preso fuoco ed è esploso nel parcheggio di via delle Cassie. Nell'incendio, seguito da una forte deflagrazione, un uomo è rimasto ustionato ed è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, in ospedale.Una densa colonna di. Viterbotoday.it - Camper esplode a Sutri, ustionato un uomo | VIDEO Leggi su Viterbotoday.it Paura a. Nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, unha preso fuoco ed è esploso nel parcheggio di via delle Cassie. Nell'incendio, seguito da una forte deflagrazione, unè rimastoed è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, in ospedale.Una densa colonna di.

