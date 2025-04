Camminata della pace e cerimonie

della Liberazione. La giornata è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune e delle associazioni Spi Cgill Media Valle del Tevere, presidio Libera Acquasparta Giuseppe Fava, Associazione Franca Viola - Cdt, Uisp gruppo sportivo Duesanti e Casa delle Donne di Terni. La giornata inizia con la Camminata della Liberazione e della pace. Giunta quest’anno all’11esima edizione, in occasione degli ottanta anni dalla Liberazione dal nazifascismo e della fine dell’ultima guerra mondiale, vuole rilanciare il messaggio lasciato da Papa Francesco: "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo!" Alle 10.30, dalla Consolazione, partirà la Camminata che procederà su viale della Vittoria e via Ciuffelli fino a raggiungere il corteo istituzionale in piazza Jacopone. Lanazione.it - Camminata “della pace“ e cerimonie Leggi su Lanazione.it La sezione Anpi “Carlo Barbieri“ celebra l’80esimo anniversarioLiberazione. La giornata è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune e delle associazioni Spi Cgill Media Valle del Tevere, presidio Libera Acquasparta Giuseppe Fava, Associazione Franca Viola - Cdt, Uisp gruppo sportivo Duesanti e Casa delle Donne di Terni. La giornata inizia con laLiberazione e. Giunta quest’anno all’11esima edizione, in occasione degli ottanta anni dalla Liberazione dal nazifascismo efine dell’ultima guerra mondiale, vuole rilanciare il messaggio lasciato da Papa Francesco: "Nessunaè possibile senza un vero disarmo!" Alle 10.30, dalla Consolazione, partirà lache procederà su vialeVittoria e via Ciuffelli fino a raggiungere il corteo istituzionale in piazza Jacopone.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tre giorni di solidarietà, sensibilizzazione, prevenzione e conoscenza. Ferrara è pronta a ospitare il ritorno del Weekend della pace e del Lions Day, celebrato a livello nazionale, destinati ad animare il centro storico cittadino da venerdì 11 a domenica 13, con un ricco calendario di iniziative... 🔗ferraratoday.it

Il 25 aprile, in occasione dell'80esima festa della Liberazione, torna la tradizionale camminata della memoria e della pace da Fragheto a Tavolicci, due luoghi in cui nel 1944 tedeschi e fascisti fecero strage di popolazione civile. La camminata, inoltre, ricorda con una ricca segnaletica le 31... 🔗cesenatoday.it

A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza per il proprio tornaconto politico: la regione dietro l'angolo di casa si sta trasformando 🔗vanityfair.it

Camminata “della pace“ e cerimonie; 25 aprile 2025, 80° anniversario della Liberazione nei comuni della città metropolitana; Il 25 aprile in Umbria, le cerimonie per gli 80 anni dalla Liberazione; 'Nei panni dell’altro', appuntamento con la Marcia della pace dei ragazzi di Azione Cattolica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il 25 aprile Camminata della Pace nei luoghi della strage di Fragheto - Quest’anno il 25 aprile celebra l’80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Le Associazioni Borgo della Pace, Sine Modo-Casa Fragheto, Amici della Casa di Tavolicci, Agesci Rimini ... 🔗chiamamicitta.it

Camminata della Pace: salute e solidarietà lungo i sentieri del ciriacese-lanzese - Camminata della Pace: salute e solidarietà lungo i sentieri del ciriacese-lanzese. Domenica 6 aprile, un percorso di 15 km tra Ciriè e Lanzo per promuovere il benessere fisico e lanciare un messaggio ... 🔗primailcanavese.it

Liberazione: 80 anni dopo la Camminata della Pace Fragheto – Tavolicci ricorda le vittime delle guerre di oggi - Ed è all’intollerabile numero di vittime militari e civili delle guerre in corso che intendiamo dedicare la Camminata della pace dell’aprile 2025. La marcia si svolge da oltre vent’anni sui ... 🔗altarimini.it