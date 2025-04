Camigliatello Silano ospita il XXIII Concorso Regionale AIBES Calabria Basilicata tre giorni tra formazione natura e arte del bartending

Camigliatello Silano (CS) sarà il cuore pulsante dell’arte del bartending, ospitando il XXIII Concorso Regionale AIBES Calabria-Basilicata, organizzato dalla sezione locale dell’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, con la cura del socio Salvatore Calió, Responsabile Tempo Libero e Istituti Alberghieri Calabria-Basilicata.L’evento, che si terrà presso l’Hotel Camigliatello, sarà un connubio perfetto tra formazione, competizione e scoperta del territorio, offrendo un’esperienza completa immersa nei suggestivi paesaggi della Sila.27 aprile: natura, degustazioni e bike experienceLa manifestazione si apre domenica 27 aprile con due eventi ludici pensati per valorizzare la natura incontaminata del territorio Silano. Alle 10:30 partirà il Trenino della Sila, in versione speciale “Willy Wonka”, che condurrà i partecipanti fino a Sculca, dove la Sala da Tè Le Jardin e AIBES proporranno una degustazione di cocktail al cioccolato firmati Fabbri 1905. Laprimapagina.it - Camigliatello Silano ospita il XXIII Concorso Regionale AIBES Calabria-Basilicata: tre giorni tra formazione, natura e arte del bartending Leggi su Laprimapagina.it Dal 27 al 29 aprile 2025,(CS) sarà il cuore pulsante dell’del bnding,ndo il, organizzato dalla sezione locale dell’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, con la cura del socio Salvatore Calió, Responsabile Tempo Libero e Istituti Alberghieri.L’evento, che si terrà presso l’Hotel, sarà un connubio perfetto tra, competizione e scoperta del territorio, offrendo un’esperienza completa immersa nei suggestivi paesaggi della Sila.27 aprile:, degustazioni e bike experienceLa manifestazione si apre domenica 27 aprile con due eventi ludici pensati per valorizzare laincontaminata del territorio. Alle 10:30 partirà il Trenino della Sila, in versione speciale “Willy Wonka”, che condurrà i pcipanti fino a Sculca, dove la Sala da Tè Le Jardin eproporranno una degustazione di cocktail al cioccolato firmati Fabbri 1905.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Its Prime ospita le finali regionali del progetto F1 in Schools - Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l’adrenalina delle piste dentro le scuole, coinvolgendo studenti e studentesse in una sfida di ingegno, tecnologia e passione. L’appuntamento è per il 12 e 13 aprile, nella sede fiorentina di Baker Hughes, azienda tecnologica leader nei settori dell’energia e dell’industria, nonché partner strategico di ITS Prime, la Tech Academy post diploma che ospita l’iniziativa. 🔗lanazione.it

APF Valtellina ospita la scuola polacca Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego - Prosegue il gemellaggio tra APF Valtellina e la scuola polacca Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego di D?browa Górnicza, vicino a Katowice. Dopo l’esperienza vissuta dagli studenti valtellinesi in Polonia lo scorso novembre, questa volta è stata la sede di Sondalo ad accogliere, dal 31... 🔗sondriotoday.it

Nelle Marche un antico palazzo ospita uno dei migliori bar d'Italia - Treia è un gioiello medievale fortificato nascosto agli stessi marchigiani. Messa in ombra dalla vicina Macerata, defilata rispetto ai flussi turistici delle più note Tolentino e San Severino Marche, si gode la sua placida tranquillità dall’alto della sella di arenaria dove ha attecchito il sinuoso centro storico ricco di chiese, scorci che si aprono tra i palazzi dalle pietre senza tempo e panorami di grande suggestione. 🔗gamberorosso.it

Sunday I’m In love Music Fest; Il Parco nazionale della Sila set cinematografico del film “GlassBoy” ·; Sagre e feste d’autunno, le migliori del sud Italia; In Sila le residenze montane d’artista. Dal 22 al 27 aprile appuntamento a Camigliatello con Mery Rigo. 🔗Se ne parla anche su altri siti