Calimani L antisemitismo aumenta è tragico puntare il dito su chi non può cambiare le sorti della guerra

Ilfoglio.it - Calimani: "L'antisemitismo aumenta: è tragico puntare il dito su chi non può cambiare le sorti della guerra" Leggi su Ilfoglio.it Nel rispetto del lutto nazionale, partecipiamo al cordoglio per la morte di Papa Francesco, un uomo che ha offerto alla Chiesa e al mondo il suo modo inatteso di essere, e la profondità del suo sentire sempre vicino a deboli e diseredati, senza vergognarsi di mostrare lui stesso la sua umiltà e le sue fragilità. Un Papa che ha scosso certezze e ha costretto la gente a interrogarsi. Un Papa non di casta e di onori, ma di attenzione alla sofferenza. Papa Francesco mancherà alla cristianità, ma anche a chi, nel dialogo e nel confronto, avrebbe potuto perseguire con lui percorsi di conoscenza e di pace. Oggi cade l’80° dalla Liberazione del nostro paese dal fascismo e dal nazismo. E poiché viviamo tempi drammatici, non defletteremo dal ricordare ciò che va ricordato. Quella che desideriamo celebrare oggi qui non è una sbandierata folcloristica, ma storia con la S maiuscola.

Calimani: "L'antisemitismo aumenta: è tragico puntare il dito su chi non può cambiare le sorti della guerra" - I nuovi fascismi, la confusione tra terroristi e resistenti, le occasioni di dialogo mancato e i valori da condividere. Pubblichiamo il discorso che il presidente della Comunità ebraica di Venezia ha ...

