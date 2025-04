Calendario ATP Madrid 2025 oggi orari 25 aprile ordine delle partite tv streaming

2025 del torneo ATP di Madrid. Il tabellone del 1000 spagnolo perde sicuramente il favorito principale nella corsa per la vittoria finale, il tabellone ne guadagna in termini di equilibrio con la possibilità per tanti big di poter dire la propria.È il giorno del debutto per la testa di serie numero uno Alexander Zverev, atteso dal non semplice test contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Primo impegno nel torneo, e debutto stagionale sulla terra battuta, per Taylor Fritz, testa di serie numero 3. Lo statunitense affronta l'australiano Christopher O'Connell.Esordio decisamente impegnativo per Andrey Rublev, testa di serie numero 7, che nel match di apertura della sessione serale affronta, sul campo intitolato a Manolo Santana, Gael Monfils. Oasport.it - Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 25 aprile, ordine delle partite, tv, streaming Leggi su Oasport.it La notizia del forfait di Carlos Alcaraz ha rappresentato certamente un annuncio destinato a lasciare il segno sull'edizionedel torneo ATP di. Il tabellone del 1000 spagnolo perde sicuramente il favorito principale nella corsa per la vittoria finale, il tabellone ne guadagna in termini di equilibrio con la possibilità per tanti big di poter dire la propria.È il giorno del debutto per la testa di serie numero uno Alexander Zverev, atteso dal non semplice test contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Primo impegno nel torneo, e debutto stagionale sulla terra battuta, per Taylor Fritz, testa di serie numero 3. Lo statunitense affronta l'australiano Christopher O'Connell.Esordio decisamente impegnativo per Andrey Rublev, testa di serie numero 7, che nel match di apertura della sessione serale affronta, sul campo intitolato a Manolo Santana, Gael Monfils.

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

(Adnkronos) – Oggi, martedì 22 aprile, comincia il Masters 1000 di Madrid, che si chiuderà con la finale in programma domenica 4 maggio. I migliori tennisti al mondo, ad eccezione di Jannik Sinner, entrato nell'ultimo mese di squalifica per il caso Clostebol, si ritroveranno sulla terra rossa della capitale spagnola prima di volare a Roma, […] L'articolo Atp Madrid, la guida: dal calendario degli italiani al montepremi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dal 2002 al 2008 sul veloce indoor, dal 2009 sul rosso e ad aprile-maggio: questo il destino del Masters 1000 di Madrid, che da quando è passato a giocarsi alla Caja Magica ha vissuto di tutto. La vulcanicità di Ion Tiriac, il combined, la terra blu del 2012 (bandita poi per sempre), la cinquina di Nadal, la doppietta di Alcaraz e infine il successo di Rublev nel 2024. Nel 2025 ci sarà tanta lotta, e sarà anche l’ultimo torneo privo di Jannik Sinner prima della fine dello stop imposto ... 🔗oasport.it

