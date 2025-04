Calciomercato Roma non solo Hudson Odoi nuova pista dal Nottingham Forest

Calciomercato, con la Roma che nella prossima stagione dovrà cercare di porre rimedio alle lacune che sono emerse nel corso di questa stagione. La sessione di trattative estiva dovrà essere portata avanti insieme al nuovo allenatore, con le prossime settimane che saranno decisive per capire chi siederà sulla panchina giallorossa.In attesa che venga annunciato il futuro tecnico, il direttore sportivo Ghisolfi sarebbe già al lavoro per individuare qualche profilo interessante che possa sbarcare nella Capitale. Particolare attenzione sembra essere rivolta in Premier League ed al Nottingham Forest, che sta svolgendo una stagione di altissimo livello. La Roma avrebbe infatti messo gli occhi non solo su Hudson-Odoi, ma starebbe seguendo anche un’altra pista. Sololaroma.it - Calciomercato Roma, non solo Hudson-Odoi: nuova pista dal Nottingham Forest Leggi su Sololaroma.it Arrivati ormai quasi al mese di maggio comincia ad essere decisamente attuale il tema del, con lache nella prossima stagione dovrà cercare di porre rimedio alle lacune che sono emerse nel corso di questa stagione. La sessione di trattative estiva dovrà essere portata avanti insieme al nuovo allenatore, con le prossime settimane che saranno decisive per capire chi siederà sulla panchina giallorossa.In attesa che venga annunciato il futuro tecnico, il direttore sportivo Ghisolfi sarebbe già al lavoro per individuare qualche profilo interessante che possa sbarcare nella Capitale. Particolare attenzione sembra essere rivolta in Premier League ed al, che sta svolgendo una stagione di altissimo livello. Laavrebbe infatti messo gli occhi nonsu, ma starebbe seguendo anche un’altra

