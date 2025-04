Calciomercato Napoli Lucas Biglia consiglia Montoro Sarebbe una bella scelta ha tanto futuro davanti

Calciomercato Napoli, Lucas Biglia consiglia Montoro: «Sarebbe una bella scelta, ha tanto futuro davanti» Intervistato a CalcioNapoli24.it l'ex centrocampista di Lazio e Milan, Lucas Biglia, ha parlato dell'attuale lotta scudetto in Serie A, degli interessi di Calciomercato del Napoli e del suo centrocampo. LOTTA SCUDETTO – «La Serie A sta crescendo, questo è importante. L'Inter .

Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta - Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta già muovendo in maniera concreta sul mercato in vista dell’inizio della prossima stagione. Gli azzurri, infatti, hanno già bloccato un giovane difensore dalle ottime prospettive. Secondo […] 🔗calcionews24.com

Tra mancati arrivi e l'addio di Kvaratskhelia, il calciomercato del Napoli - AGI - Una sessione di mercato complessa, tra trattative sfumate, cessioni pesanti e un futuro da pianificare con largo anticipo. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha fatto il punto nella conferenza stampa di chiusura del mercato invernale, toccando tutti i temi caldi: dal mancato arrivo di Garnacho e Adeyemi all'addio di Kvaratskhelia, fino ai piani per la prossima sessione estiva. Uno di questi è stato il mancato arrivo di Garnacho e Adeyemi, due nomi che erano circolati con insistenza nelle ultime settimane: “ Erano trattative credibili, ci siamo andati vicini, ma non ... 🔗agi.it

Calciomercato Napoli, accordo confermato: si attende solo l’annuncio ufficiale - Mentre prosegue la corsa scudetto per il Napoli, Manna è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: tutto fatto per il difensore Il Napoli si muove con largo anticipo sul mercato e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. La notizia arriva direttamente da Alfredo Pedullà, che ha svelato come il Napoli abbia ormai definito l’affare. La società azzurra ha infatti trovato l’accordo per Marianucci, difensore classe 2004, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. 🔗spazionapoli.it

