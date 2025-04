Calciomercato Juventus il Napoli mette la freccia per quel giocatore Può sorpassare la concorrenza dei bianconeri Retroscena importante

Calciomercato Juventus: il Napoli tenta il sorpasso per quel giocatore! Può bruciare la concorrenza dei bianconeri. Novità importanteIntervistato ai microfoni di Radio Marte, Carlo Nicolini ha espresso il suo pensiero su Sudakov, giocatore nel mirino del Calciomercato Juventus così come del Napoli. Le dichiarazioni dell’ex vice allenatore e preparatore dello Shakhtar Donetsk.PAROLE – «Sudakov è un grande calciatore, il club mi pare ora sia aperto a cederlo alle proprie condizioni, il giocatore ha dichiarato più volte di volersi misurare in un campionato più importante dicendo anche che sarebbe felice di lavorare con Conte. La trattativa con il Napoli penso sia già in piedi dal momento che dal club hanno fatto sapere che c’è una squadra italiana che sta lavorando proprio per il giocatore». Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: il Napoli mette la freccia per quel giocatore! Può sorpassare la concorrenza dei bianconeri. Retroscena importante Leggi su Juventusnews24.com : iltenta il sorpasso per! Può bruciare ladei. NovitàIntervistato ai microfoni di Radio Marte, Carlo Nicolini ha espresso il suo pensiero su Sudakov,nel mirino delcosì come del. Le dichiarazioni dell’ex vice allenatore e preparatore dello Shakhtar Donetsk.PAROLE – «Sudakov è un grande calciatore, il club mi pare ora sia aperto a cederlo alle proprie condizioni, ilha dichiarato più volte di volersi misurare in un campionato piùdicendo anche che sarebbe felice di lavorare con Conte. La trattativa con ilpenso sia già in piedi dal momento che dal club hanno fatto sapere che c’è una squadra italiana che sta lavorando proprio per il».

