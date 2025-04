Calciomercato Juve un club inglese piomba sull’obiettivo in attacco Ma questa mossa può favorire anche i bianconeri le ultimissime

Calciomercato Juve, un club inglese piomba sull’obiettivo in attacco: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriTra i nomi accostati al Calciomercato Juve c’è sicuramente quello di Lookman, giocatore dell’Atalanta che dovrebbe lasciare Bergamo nella prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da Team Talk, ci sarebbe anche il Manchester United sull’attaccante nigeriano.I Red Devils vogliono cambiare aria con Hojlund pronto a dire addio: proprio il danese è tra gli obiettivi dei bianconeri. Un arrivo di Lookman in Inghilterra potrebbe favorire l’arrivo dell’ex Atalanta a Torino. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un club inglese piomba sull’obiettivo in attacco! Ma questa mossa può favorire anche i bianconeri: le ultimissime Leggi su Juventusnews24.com , unin: tutti gli aggiornamenti sulle mosse deiTra i nomi accostati alc’è sicuramente quello di Lookman, giocatore dell’Atalanta che dovrebbe lasciare Bergamo nella prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da Team Talk, ci sarebbeil Mster United sull’attaccante nigeriano.I Red Devils vogliono cambiare aria con Hojlund pronto a dire addio: proprio il danese è tra gli obiettivi dei. Un arrivo di Lookman in Inghilterra potrebbel’arrivo dell’ex Atalanta a Torino. .com

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juve, due club di Premier League preparano l’assalto a questo obiettivo bianconero: pronti 50 milioni di euro per lui! La posizione del giocatore - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, questo attaccante è un obiettivo sensibile di due club di Premier League: le offerte accontenterebbero la Dea! Il calciomercato Juve rischia di dover depennare un obiettivo sensibile per la costruzione dell’attacco bianconero del futuro. Già, perché Ademola Lookman pare essere sempre più in orbita Premier League. Secondo quanto emerge su TBR Football, l’attaccante nigeriano gradirebbe tornare in Inghilterra. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, a un passo il primo colpo dell’estate! Arriverà in tempo per il Mondiale per Club: i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, a un passo il primo colpo dell’estate! Arriverà in tempo per il Mondiale per Club: i dettagli e le prossime mosse dei bianconeri Siamo a un punto di svolta per quanto riguarda il calciomercato Juve, che nel corso della prossima estate vorrà andare a rinforzare la propria rosa se possibile reparto per reparto. Il primo colpo della sessione dovrebbe essere Hancko. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Zanetti allo scoperto sull’obiettivo bianconero: «Giocatori come lui sono sempre nei radar dei migliori club al mondo» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’obiettivo dei bianconeri ATyc Sports, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, ha parlato anche di Santiago Castro, attaccante del Bologna che piace anche al calciomercato Juve. CASTRO– «Prima di tutto, Santi Castro sta facendo molto bene al Bologna. Sinceramente, ogni volta che gioca, al di là dei gol che può segnare, si vede che è un giocatore molto coinvolto. 🔗juventusnews24.com

Niente Juventus per Lookman? Spunta un club inglese sul nigeriano: il nome in questione...; Calciomercato Juve: Cambiaso e Vlahovic, le strategie di un club in evoluzione; Juventus: le news di calciomercato di oggi, ultimo giorno; Osimhen-Juventus, tifosi a bocca aperta: annuncio in diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Niente Juventus per Lookman? Spunta un club inglese sul nigeriano: il nome in questione... - Secondo quanto riportato da Team Talk il Manchester United potrebbe acquistare Ademola Lookman, trequartista dell'Atalanta e accostato a due club italiani, ovvero sia Juventus e Napoli. I ... 🔗tuttojuve.com

Juventus, senza Champions i 115 milioni di aumento di capitale non bastano: da Yildiz a Tonali-Osimhen, cosa cambia in estate - La sconfitta della Juventus arrivata a Parma ha riacceso diversi campanelli d`allarme in casa bianconera e alla Continassa è tornato l`incubo Champions League.. 🔗msn.com

Mercato Juve, colpo dal Liverpool: Giuntoli spiazza tutti - Indiscrezioni molto interessanti riguardanti il calciomercato della Juventus e un colpo che Giuntoli avrebbe messo nel mirino ... 🔗msn.com