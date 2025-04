Calciomercato Juve LIVE ritorno di fiamma per Sudakov gli aggiornamenti su Osimhen e Tonali

Calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIl Calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Juve in tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime Calciomercato Juve: VENERDÌ 25 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: GIOVEDÌ 24 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: MARTEDÌ 22 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: LUNEDÌ 21 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: DOMENICA 20 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: SABATO 19 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: VENERDÌ 18 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve: GIOVEDÌ 17 APRILE 2025Ultimissime Calciomercato Juve – LIVEUltimissime Calciomercato Juve: VENERDÌ 25 APRILE 2025Sudakov Juve (Gazzetta), ritorno di fiamma per la stellina dello Shakhtar Donetsk: tutti gli aggiornamenti sull’ucrainoJuve fuori dalla Champions League 2025-26? Cosa potrebbe succedere: lo scenario e le possibili mosse della societàConte Juventus (Gazzetta), resta vivo il sogno per la panchina del futuro. Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: ritorno di fiamma per Sudakov, gli aggiornamenti su Osimhen e Tonali Leggi su Juventusnews24.com Segui con noi tutte le trattative diin tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusiIlnon si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei contenutiUltimissime: VENERDÌ 25 APRILE 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 24 APRILE 2025Ultimissime: MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025Ultimissime: MARTEDÌ 22 APRILE 2025Ultimissime: LUNEDÌ 21 APRILE 2025Ultimissime: DOMENICA 20 APRILE 2025Ultimissime: SABATO 19 APRILE 2025Ultimissime: VENERDÌ 18 APRILE 2025Ultimissime: GIOVEDÌ 17 APRILE 2025UltimissimeUltimissime: VENERDÌ 25 APRILE 2025(Gazzetta),diper la stellina dello Shakhtar Donetsk: tutti glisull’ucrainofuori dalla Champions League 2025-26? Cosa potrebbe succedere: lo scenario e le possibili mosse della societàContentus (Gazzetta), resta vivo il sogno per la panchina del futuro.

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Juve LIVE: si pensa ai riscatti di Renato Veiga e Kolo Muani, retroscena su Zirkzee - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: tre osservati speciali contro l’Atalanta. Novità su Yildiz e Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: minaccia dalla Premier per Comuzzo, il punto sul futuro dei giocatori in prestito - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, ora c'è l'Inter in pole? Rivelazione; Conte alla Juve con il difensore: doppio annuncio in diretta; Juventus, Conte non ha mai smesso di sperare in un ritorno: l'ultimo veto è già caduto; Dybala in Arabia e Koopmeiners alla Juve: rivivi la diretta di calciomercato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Kiwior-Juve, possibile ritorno di fiamma? - Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal, che era stato fortemente accostato anche ... 🔗tuttojuve.com

Calciomercato Juve, primo affondo di una big di Premier League per l’obiettivo bianconero: pronta l’offerta! Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, quella big di Premier League tenta il primo affondo per l’obiettivo bianconero! In programma l’offerta: ecco a quanto ammonta Il calciomercato Juve rischia di subire uno scossone n ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, prezzo fissato: per offerte superiori a 25 milioni sarà sacrificato anche quel bianconero. Cifre e dettagli - Calciomercato Juventus, per almeno 25 milioni lui sarà sacrificato: novità sul futuro di Federico Gatti Anche il futuro di Federico Gatti rimane in bilico. Il centrale bianconero, nonostante il possib ... 🔗juventusnews24.com