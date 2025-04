Calciomercato Juve Giuntoli potrebbe piazzare un colpo in uscita un esubero prepara il suo approdo in Premier League Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli potrebbe concretizzare quell'operazione in uscita: il calciatore in questione tornerebbe in Premier LeagueEmergono delle importanti novità su quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che potrebbe lasciare il Calciomercato Juve a un anno dal suo arrivo a Torino.Secondo quanto appreso da Tuttosport il procuratore del numero 26 bianconero ha intensificato i contatti con il Nottingham Forest, che già a gennaio ha fatto un tentativo. Con la Juve si potrebbe orchestrare un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

