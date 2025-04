Calciomercato Juve con la probabile partenza di Cambiaso su chi punterà la dirigenza bianconera Spicca questo profilo che piace molto anche a un’altra big di Serie A

Calciomercato Juve, la possibile partenza di Andrea Cambiaso induce i bianconeri a spingere su quel giocatore che piace al Milan. Il Calciomercato Juve comincia a preparare il terreno per una sempre più probabile partenza di Andrea Cambiaso nel corso della prossima sessione estiva. Per questo motivo la società bianconera hanno messo nel mirino De Cuyper. L'esterno del Club Brugge, con cui è sotto contratto fino al 2028 e da cui ha ricevuto un prezzo di cartellino pari a 25 milioni di euro, piace molto anche al Milan in caso di cessione di Theo Hernandez. Una pista certamente da monitorare. Lo scrive Calciomercato.com.

