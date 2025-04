Calciomercato Inter Marotta pesca il bomber sei nomi visionati arriverà uno di questi

Calciomercato Inter entra davvero nel vivo ora che Beppe Marotta pesca il bomber per l’attacco di mister Inzaghi, sei i nomi visionati, arriverà uno. Il Calciomercato Inter può davvero entrare nel vivo adesso. Certo, il club nerazzurro è ancora in lotta per Champions e campionato, ma con una buona dose di lungimiranza gli uomini meneghini già si danno da fare verso la prossima estate. Ecco dunque che Tuttosport ha fatto questa mattina in edicola il punto sugli obiettivi in attacco della scuderia, tanti i nomi citati. Chi arriverà tra questi? Un breve passaggio dal noto quotidiano. Calciomercato Inter – «Davanti Krstovic intriga per tecnica e esecuzione a rete, Lucca resta sullo sfondo, David è complicato, Castro costa troppo e vuole giocare. Attenzione quindi a Pio Esposito, che potrebbe rimanere. Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta pesca il bomber: sei nomi visionati, arriverà uno di questi Leggi su Internews24.com Ilentra davvero nel vivo ora che Beppeilper l’attacco di mister Inzaghi, sei iuno. Ilpuò davvero entrare nel vivo adesso. Certo, il club nerazzurro è ancora in lotta per Champions e campionato, ma con una buona dose di lungimiranza gli uomini meneghini già si danno da fare verso la prossima estate. Ecco dunque che Tuttosport ha fatto questa mattina in edicola il punto sugli obiettivi in attacco della scuderia, tanti icitati. Chitra? Un breve passaggio dal noto quotidiano.– «Davanti Krstovic intriga per tecnica e esecuzione a rete, Lucca resta sullo sfondo, David è complicato, Castro costa troppo e vuole giocare. Attenzione quindi a Pio Esposito, che potrebbe rimanere.

