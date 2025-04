Calciomercato Inter Marotta ora accelera novità Luis Henrique e Ricci Mentre Zalewski…

Calciomercato Inter, ecco arrivare nuove informazioni sull’operato di Beppe Marotta, novità per Luis Henrique, Ricci e ZalewskiIl conto alla rovescia sta per terminare, tempo di una manciata di settimane e gli uomini del Calciomercato Inter entreranno nel vivo. Gli obiettivi stagionali da raggiungere sono ancora sul piatto certo, ma – come svela Tuttosport in edicola questa mattina – è anche tempo di pensare al futuro. Vediamo un breve passaggio del più lungo ragionamento del quotidiano.Calciomercato Inter – «Di contro c’è chi è già sicuro di vestire la casacca Interista: Sucic, prelevato dalla Dinamo Zagabria per 15 milioni, rinforzerà la linea mediana, che brama anche Nico Paz, erede di Mkhitaryan e calciatore che potrebbe giocare anche dietro una punta, su cui però il Real Madrid non vorrebbe perdere il controllo e che sta benissimo a Como. Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta ora accelera: novità Luis Henrique e Ricci. Mentre Zalewski… Leggi su Internews24.com , ecco arrivare nuove informazioni sull’operato di Beppepere ZalewskiIl conto alla rovescia sta per terminare, tempo di una manciata di settimane e gli uomini delentreranno nel vivo. Gli obiettivi stagionali da raggiungere sono ancora sul piatto certo, ma – come svela Tuttosport in edicola questa mattina – è anche tempo di pensare al futuro. Vediamo un breve passaggio del più lungo ragionamento del quotidiano.– «Di contro c’è chi è già sicuro di vestire la casaccaista: Sucic, prelevato dalla Dinamo Zagabria per 15 milioni, rinforzerà la linea mediana, che brama anche Nico Paz, erede di Mkhitaryan e calciatore che potrebbe giocare anche dietro una punta, su cui però il Real Madrid non vorrebbe perdere il controllo e che sta benissimo a Como.

