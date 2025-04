Calciomercato Inter i nomi sul tavolo per l’estate Pellegrini ipotesi concreta

Calciomercato Inter, Inter e Roma saranno avversarie in campo, ma in estate potrebbero invece diventare ‘alleate’ sul mercato: le ultime su PellegriniAggiornamenti importanti sul Calciomercato Inter. I nerazzurri e la Roma saranno avversarie domenica pomeriggio in campo, ma in estate potrebbero invece diventare ‘alleate’ sul mercato. Secondo l’edizione romana del Corriere della Sera, infatti, sono tre i nomi sul tavolo: Nicola Zalewski e Lorenzo Pellegrini in nerazzurro e Davide Frattesi in giallorosso. Il capitano della Roma attualmente si trova in una situazione contrattuale delicata, poiché il suo contratto scade nel 2026. Con un ingaggio da top player, che si aggira attorno ai 4 milioni di euro netti all’anno più bonus, la prospettiva di un suo possibile addio si fa sempre più concreta, complici anche i cambiamenti nel rapporto con l’ambiente circostante. Internews24.com - Calciomercato Inter, i nomi sul tavolo per l’estate: Pellegrini ipotesi concreta? Leggi su Internews24.com e Roma saranno avversarie in campo, ma in estate potrebbero invece diventare ‘alleate’ sul mercato: le ultime suAggiornamenti importanti sul. I nerazzurri e la Roma saranno avversarie domenica pomeriggio in campo, ma in estate potrebbero invece diventare ‘alleate’ sul mercato. Secondo l’edizione romana del Corriere della Sera, infatti, sono tre isul: Nicola Zalewski e Lorenzoin nerazzurro e Davide Frattesi in giallorosso. Il capitano della Roma attualmente si trova in una situazione contrattuale delicata, poiché il suo contratto scade nel 2026. Con un ingaggio da top player, che si aggira attorno ai 4 milioni di euro netti all’anno più bonus, la prospettiva di un suo possibile addio si fa sempre più, complici anche i cambiamenti nel rapporto con l’ambiente circostante.

