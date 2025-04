Calciomercato il Milan soffia un calciatore ad una diretta concorrente

Calciomercato il Milan potrebbe prendere dalla Juventus un giocatore che gli è sempre piaciuto Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan soffia un calciatore ad una diretta concorrente Leggi su Pianetamilan.it In vista della prossima sessione estiva diilpotrebbe prendere dalla Juventus un giocatore che gli è sempre piaciuto

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

In vista del calciomercato, il Milan se scegliere Massimiliano Allegri in panchina potrebbe far tornare in Italia un pupillo del mister Il Milan sta cominciando a pensare già alla prossima stagione, dove ci sarà un nuovo corso con un direttore sportivo, con un nuovo allenatore e con diversi giocatori nuovi. A guidare i rossoneri potrebbe esserci Massimiliano Allegri, al momento è lui il candidato numero uno a sedersi sulla panchina rossonera. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan – Clamoroso: il Diavolo soffia l’attaccante all’Inter; La Lazio soffia Fazzini al Napoli! Pedullà conferma: Ecco l'offerta; Sgarbo alla Juventus: Ancelotti gli soffia il bomber a gennaio; Calciomercato - Atalanta-Napoli, che caos: clamoroso dietrofront di Brescianini dopo Pubill e Cajuste. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan, decisione ormai presa: il calciatore si traferirà definitivamente alla Juventus - Juventus e Milan hanno chiuso in estate un’operazione molto importante che ha visto Pierre Kalulu trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero ha già versato 3 milioni di euro e ... 🔗milannews24.com

Calciomercato Milan, super rinnovo in arrivo: il calciatore e il club si sono convinti. Tutti i dettagli - Calciomercato Milan, super rinnovo in arrivo: il calciatore e il club si sono convinti. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri Come riportato Tuttosport, c’è un’importante svolta nel ... 🔗milannews24.com

Calciomercato Milan, colpo folle da 50 milioni: “Gioca alla Juventus!” | News - Secondo le ultime news di calciomercato, il Milan starebbe pensando a un giocatore in forza alla Juventus: un colpo da ben 50 milioni di euro ... 🔗msn.com