Calciomercato Fiorentina occhi puntati su Ghilardi La concorrenza però potrebbe risultare fatale L’indiscrezione

Calciomercato Fiorentina, Ghilardi fortemente nel mirino della squadra viola: occorrerà avere la meglio sull’intera concorrenza Secondo quanto riportato da Labaroviola, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il Calciomercato Fiorentina: su tutti dal punto di vista della difesa. Infatti il nome nel mirino sarebbe quello del giocatore del Verona Ghilardi. Tuttavia la concorrenza è . Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, occhi puntati su Ghilardi. La concorrenza però potrebbe risultare fatale. L’indiscrezione Leggi su Calcionews24.com fortemente nel mirino della squadra viola: occorrerà avere la meglio sull’interaSecondo quanto riportato da Labaroviola, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il: su tutti dal punto di vista della difesa. Infatti il nome nel mirino sarebbe quello del giocatore del Verona. Tuttavia laè .

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Corriere dello Sport – Calciomercato Inter, occhi su Henrique: quanto chiede il Marsiglia - 2025-04-04 09:17:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: MILANO – Lo manda De Zerbi. E questo potrebbe già valere come certificato di garanzia. L’Inter, infatti, ha messo gli occhi su Luis Henrique, laterale brasiliano del Marsiglia, che ha letteralmente svoltato da quando sulla panchina della squadra francese si è accomodato l’allenatore italiano. 🔗justcalcio.com

Calciomercato Fiorentina, arriva un’importante decisione sul futuro di David De Gea. I dettagli - Calciomercato Fiorentina, arriva un’importante decisione sul futuro di David De Gea. I dettagli Arriva da Fabrizio Romano l’ultima indiscrezione riguardante David De Gea, portiere spagnolo della Fiorentina. Come riportato dal giornalista, la società viola sarebbe infatti pronta ad attivare l’opzione che per estendere di un altro anno il contratto del giocatore, con la scadenza che […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Fiorentina, si segue la pista per Soulé e Man; Calciomercato Fiorentina: via Nzola, occhi puntati su Lucca e Dallinga; Dalla Juventus all’Inter: scelto il bomber per Inzaghi; Calciomercato Cagliari, nel mirino questo attaccante della Fiorentina? Ecco perché l’operazione è difficile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Barcellona, si cerca il vice-Koundé: occhi puntati su un terzino della Serie A, ma c’è concorrenza - Calciomercato Barcellona, si cerca il vice-Koundé: occhi puntati su un terzino della Serie A, ma c’è concorrenza Tra i punti primari del calciomercato del Barcellona c’è quello di trovare il sostituto ... 🔗calcionews24.com

Il Milan osserva Dodô: occhi puntati sul talento della Fiorentina - La prestazione brillante offerta da Dodô contro il Milan ha acceso i riflettori sul terzino brasiliano della Fiorentina. La sua prova, solida e tecnicamente raffinata, ha lasciato un ... 🔗europacalcio.it

La Fiorentina vuole blindare Kean, la Roma mette nel mirino l'olandese Steijn. Vinicius-Real Madrid, in arrivo quinquennale - CALCIOMERCATO - Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato Moise Kean con l'intento di convincerlo a rimanere in viola. La Roma intanto sta racco ... 🔗eurosport.it