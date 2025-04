Calciomercato Como sempre più vicino il riscatto di Ikoné dalla Fiorentina Quanto spenderanno i lombardi

Calciomercato Como, Ikoné sempre più vicino al riscatto con i lombardi. La Fiorentina incasserà quella cifra in estate considerando anche la salvezza Secondo Quanto raccolto oggi da CalcioNews24, il Calciomercato Como è sempre più convinto di riscattare l’attaccante Ikoné dopo l’arrivo in prestito dalla Fiorentina: autore fino ad ora di una stagione comunque positiva Il . Calcionews24.com - Calciomercato Como, sempre più vicino il riscatto di Ikoné dalla Fiorentina. Quanto spenderanno i lombardi? Leggi su Calcionews24.com piùalcon i. Laincasserà quella cifra in estate considerando anche la salvezza Secondoraccolto oggi da CalcioNews24, ilpiù convinto di riscattare l’attaccantedopo l’arrivo in prestito: autore fino ad ora di una stagione comunque positiva Il .

