Calcio Serie D Vigor Senigallia Forsempronese delicatissima

Senigallia, 25 aprile 2025 – Vincere per assicurarsi la salvezza.Solo con questo risultato la Vigor potrebbe festeggiare davanti al suo pubblico, nell’ultima partita casalinga della stagione regolare, senza dover guardare i risultati dagli altri campi.Ma a Senigallia domenica 27 aprile, alle ore 15, nella trentatreesima giornata di Serie D, sale il Fossombrone, avversario ostico e tradizionale sin dagli anni dell’Eccellenza, in cerca di una storica quanto meritata qualificazione ai play-off, visto che il quinto posto dell’Ancona dista soltanto un punto.Ma la motivazioni della Vigor dovranno essere superiori e non solo perché ci sarà la spinta del Bianchelli, che quest’anno ha visto ben poche gioie con la Vigor che davanti al suo pubblico ha ottenuto appena 21 punti in 16 partite, praticamente gli stessi ottenuti fuori (19): questo nonostante una media spettatori di 1. Leggi su .com I locali, con Magi Galluzzi che a 24 anni tocca già le 200 presenze, cercano la salvezza, gli ospiti i play-off: domenica 27 aprile alle ore 15 al Bianchelli un derby assai importante, 25 aprile 2025 – Vincere per assicurarsi la salvezza.Solo con questo risultato lapotrebbe festeggiare davanti al suo pubblico, nell’ultima partita casalinga della stagione regolare, senza dover guardare i risultati dagli altri campi.Ma adomenica 27 aprile, alle ore 15, nella trentatreesima giornata diD, sale il Fossombrone, avversario ostico e tradizionale sin dagli anni dell’Eccellenza, in cerca di una storica quanto meritata qualificazione ai play-off, visto che il quinto posto dell’Ancona dista soltanto un punto.Ma la motivazioni delladovranno essere superiori e non solo perché ci sarà la spinta del Bianchelli, che quest’anno ha visto ben poche gioie con lache davanti al suo pubblico ha ottenuto appena 21 punti in 16 partite, praticamente gli stessi ottenuti fuori (19): questo nonostante una media spettatori di 1.

