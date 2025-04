Calcio femminile l’Inter cala il poker nel derby contro il Milan in Serie A Sconfitta indolore per la Juve

l'Inter liquida senza storie il Milan nel venerdì dedicato alla Serie A 2024-2025 di Calcio femminile, massimo Campionato italiano arrivato ormai alla sua terzultima giornata. La formazione lombarda, già virtualmente in Champions, si è imposta con il rotondissimo risultato di 4-1, sintesi perfetta di un match dominato dall'inizio alla fineLe nerazzurre scendono in campo con la voglia di fare sentire il proprio status, riuscendo nel proprio intento già all'ottavo minuto, quando il tapin di Milinkovic, arrivato dopo la maratona di Fedele su colpo di testa di Wullaert, porta le ospiti in vantaggio. Le rossonere tuttavia si dimostrano squadra rognosa e, al 27', pareggiano i conti con Dompig su un Calcio di rigore provocato dalla già citata Milinkovic, la cui posizione del braccio è giudicata irregolare dal Direttore di Gara.

