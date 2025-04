Calcio a 5 serie A2 Audax 1970 Aosta vale la salvezza

salvezza tra Audax 1970 Senigallia ed Aosta domenica 27 aprile alle ore 15.Si gioca al PalaPanzini, con ingresso a offerta libera.Fatto penalizzante, visto che in contemporanea c’è pure Vigor Senigallia-Forsempronese, ma l’Audax non ha potuto fare altrimenti essendo obbligatorio giocare entro il 30 aprile ed essendo i match del sabato 26 stati rinviati per i funerali del papa.Alle 18 inoltre il palasport è occupato dalla Goldengas che giocando l’ultima giornata di serie B di basket ha l’obbligo della contemporaneità con le avversarie.Le due squadre praticamente non si conoscono provenendo da gironi diversi della serie A2.Match di ritorno in Valle d’Aosta la settimana successiva. Leggi su .com Match di andata a Senigallia domenica 27 aprile alle ore 15SENIGALLIA, 25 aprile 2025 – Match di andata dello spareggiotraSenigallia eddomenica 27 aprile alle ore 15.Si gioca al PalaPanzini, con ingresso a offerta libera.Fatto penalizzante, visto che in contemporanea c’è pure Vigor Senigallia-Forsempronese, ma l’non ha potuto fare altrimenti essendo obbligatorio giocare entro il 30 aprile ed essendo i match del sabato 26 stati rinviati per i funerali del papa.Alle 18 inoltre il palasport è occupato dalla Goldengas che giocando l’ultima giornata diB di basket ha l’obbligo della contemporaneità con le avversarie.Le due squadre praticamente non si conoscono provenendo da gironi diversi dellaA2.Match di ritorno in Valle d’la settimana successiva.

