Cadono in bici e battono la testa due ciclisti feriti in una mattina

Due ciclisti sono rimasti feriti nella mattinata di venerdì 25 aprile a causa di due distinte cadute avvenute in provincia. La prima si è verificata a Carpaneto intorno alle 9 in via Cervi dove un uomo è caduto in bici battendo la testa. Il 118 ha inviato sul posto l'autoinfermieristica di Cadeo.

