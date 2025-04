Cade in riva al Trebbia e si rompe una gamba 70enne al ospedale

Trebbia quando è caduto fratturandosi una gamba. Per prestare soccorso sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Piacenza (sul. Ilpiacenza.it - Cade in riva al Trebbia e si rompe una gamba, 70enne all'ospedale Leggi su Ilpiacenza.it Un uomo di 70 anni è stato soccorso nel pomeriggio di venerdì 25 aprile in località Rossia di Gossolengo. Stava facendo una passeggiata vicino alla sponda delquando è caduto fratturandosi una. Per prestare soccorso sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Piacenza (sul.

Su questo argomento da altre fonti

Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente - Montaione, 10 aprile 2025 - Grave infortunio questa mattina nel comune di Montaione per un uomo di 67 anni che, per aver riportato ferite alle gambe e un trauma cranico per schiacciamento, è stato trasferito a Careggi in elisoccorso in codice giallo. A quanto appreso, l'uomo è caduto da cavallo durante una passeggiata in via Ecce Homo, in località San Vivaldo, perché l'animale si è sentito male ed è deceduto. 🔗lanazione.it

Pulisic-Reijnders ribaltano il match: il Como cade 2 a 1 a San Siro - Il Como scende in campo al "Meazza" con l’obiettivo di continuare a lottare per la salvezza, ma affronta un Milan in un momento di grande tensione, a caccia disperata di punti per la qualificazione alla Champions League. La partita inizia con il Milan che, come da copione, parte forte... 🔗quicomo.it

Federica Bignone cade nel gigante e si frattura tibia e perone: sarà operata - Sono ore d’ansia per Federica Brignone, caduta questa mattina nel tratto iniziale della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti sull'Alpe di Lusia in Trentino. "Fede", 34 anni, campionessa mondiale della specialità e vincitrice della Coppa del mondo generale, era al comando della prima manche e stava andando a conquistare un altro tricolore da mettere in bacheca. E,... 🔗feedpress.me

Cade in riva al Trebbia e si rompe una gamba, 70enne all'ospedale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cade in riva al Trebbia e si rompe una gamba, 70enne all'ospedale - Un uomo di 70 anni è stato soccorso nel pomeriggio di venerdì 25 aprile in località Rossia di Gossolengo. Stava facendo una passeggiata vicino alla sponda del Trebbia quando è caduto fratturandosi una ... 🔗ilpiacenza.it