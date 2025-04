Buon 25 aprile 2025 frasi citazioni e immagini per la Festa della Liberazione

Buon 25 aprile 2025: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2025 frasi – Oggi, venerdì 25 aprile 2025, in Italia si festeggia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia del nostro Paese perché commemora la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una Festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile).La guerra non finì il 25 aprile 1945. Questo è un giorno simbolico, scelto perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati e all’azione della Resistenza. Tpi.it - Buon 25 aprile 2025: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione Leggi su Tpi.it 25per la25– Oggi, venerdì 25, in Italia si festeggia la, un anniversario molto significativo nella storia del nostro Paese perché commemora ladell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È unanazionale, simboloResistenza,lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani sepperofirma dell’armistizio a Cassibile).La guerra non finì il 251945. Questo è un giorno simbolico, scelto perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldatiRepubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamentoLinea Gotica da parte degli alleati e all’azioneResistenza.

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, l'anniversario che ricorda la fine del regime fascista e la fine dell'occupazione nazista sul territorio italiano.

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni.

