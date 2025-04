Bugia o verità Oltre il 50 degli adolescenti mente prima di aver compiuto un’azione disapprovata dai genitori ma solo l’8 riesce a mentire a lungo La ricerca

Durante l'adolescenza, la comunicazione tra genitori e figli subisce una trasformazione significativa. I giovani, pur continuando a interagire con l'ambiente familiare, tendono a ridurre la condivisione di informazioni personali, incrementando atteggiamenti di riservatezza. Questa dinamica è spesso legata al processo di acquisizione dell'autonomia, in cui la gestione delle informazioni diventa uno strumento per rivendicare maggiore indipendenza. Uno studio condotto nel 2023 dall'Università di Rochester, negli Stati Uniti, ha affrontato questo tema per comprendere quando i giovani scelgono di condividere, o meno, certe informazioni sulla propria vita.

Bologna, 9 marzo 2025 – Oltre cento persone, di fronte al Museo di Ustica, per chiedere verità e giustizia, a 45 anni da una strage su cui la storia ancora non riesce a scrivere il capitolo definitivo. Oltre alla presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime, Daria Bonfietti, c’erano anche il sindaco Matteo Lepore, la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni, gli onorevoli Virginio Merola e Andrea De Maria, il segretario della Cgil Michele Bulgarelli, ed Edoardo Purgatori, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

