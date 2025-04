Buffa racconta le ultime 48 ore di Lucio Dalla

Buffa, narratore amatissimo non solo di storie di sport, l'8 e il 9 maggio è al teatro Oscar di Milano con "Lucio Dalla. Il futuro è tra mezz'ora". Uno spettacolo che racconta vita e opere del cantautore bolognese ripercorrendo la storia delle canzoni in scaletta nel suo ultimo concerto, il 29 febbraio 2012 a Montreux, dove morì l'indomani in albergo, d'infarto, tre giorni prima di compiere 60 anni. Nel suo racconto Buffa cerca di restituire ai pezzi di Dalla qualcosa della loro ispirazione originaria, della dimensione spontanea che ha preceduto il processo di produzione discografica. Un viaggio narrativo e musicale che intreccia ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche ed episodi inediti per restiruire la complessità geniale del cantautore, seguendo il filo delle sue ultime 48 ore.

