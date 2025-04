Bufera Inzaghi il derby non è finito errore grave e nuova squalifica

Inzaghi nel finale e il recupero non concesso da Doveri. Cosa filtra dall’AIANon si placano le polemiche su Inzaghi per la sua sceneggiata al termine del derby col Milan valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico dell’Inter si è rivolto al quarto uomo con fare minaccioso dicendogli “Non voglio recupero, non prendermi per il c**o”.Con modalità sicuramente brutali e per nulla rispettosi di un ufficiale di gara, nel caso specifico di Aureliano pur comprendendo le tensioni del momento, il piacentino voleva che la gara non andasse oltre il novantesimo, dato che il match era del tutto chiuso in favore dei rossoneri.Bufera Inzaghi, il derby non è finito: errore grave e nuova squalifica (LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - Bufera Inzaghi, il derby non è finito: errore grave e nuova squalifica Leggi su Calciomercato.it Inter-Milan continua con le polemiche per la sceneggiata dinel finale e il recupero non concesso da Doveri. Cosa filtra dall’AIANon si placano le polemiche super la sua sceneggiata al termine delcol Milan valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico dell’Inter si è rivolto al quarto uomo con fare minaccioso dicendogli “Non voglio recupero, non prendermi per il c**o”.Con modalità sicuramente brutali e per nulla rispettosi di un ufficiale di gara, nel caso specifico di Aureliano pur comprendendo le tensioni del momento, il piacentino voleva che la gara non andasse oltre il novantesimo, dato che il match era del tutto chiuso in favore dei rossoneri., ilnon è(LaPresse) – Calciomercato.

Cosa riportano altre fonti

Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi - di RedazioneInter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport al termine di Bologna Inter, Simone Inzaghi conferma l’assenza di 3 calciatori nerazzurri per la gara di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia, a causa di alcuni infortuni. MEGLIO GIOCARE OGNI 3 GIORNI CON LA POSSIBILITA’ DI TORNARE SUBITO IN CAMPO? COME STANNO GLI INFORTUNATI? – «Bisogna accettarla. 🔗internews24.com

Derby Inter-Milan, Inzaghi stravolge la formazione prevista sui quotidiani - Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, per il derby Inter-Milan di stasera ha in mente una rivoluzione: le decisioni dopo la rifinitura 🔗pianetamilan.it

Inzaghi Inter, serata no allo Stadium: pantaloni strappati nel derby d’Italia. Cos’è successo all’allenatore dei nerazzurri. Retroscena – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Inzaghi Inter, serata no allo Stadium: pantaloni strappati nel secondo tempo del derby d’Italia. Cos’è successo – VIDEO Hanno fatto il giro del web i pantaloni “squarciati” di Simone Inzaghi in Juve–Inter. DAZN sui propri canali social ha spiegato così quello che è successo in occasione del derby d’Italia. Inzaghi è ????????????? ? Juve ?Nemmeno i pantaloni ??????? ?? ?????? ??? @DavideBernardi6Bordocam #JuveInter è disponibile ora su #DAZN! ? pic. 🔗juventusnews24.com

Bufera Inzaghi, il derby non è finito: errore grave e nuova squalifica; Inter-Milan, Inzaghi furibondo: Non prendermi per il... | .it; Milan-Inter, Inzaghi e Conceicao nella bufera: ma è polemica pure sull'arbitraggio di Chiffi; Milan-Inter, Inzaghi sbotta contro Chiffi e var: “Rigore clamoroso su Thuram non dato”. Che gaffe di Caressa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

VIDEO – BUFERA su Inzaghi e 5 cose che NON hai visto in Inter-Milan 0-3 - Ultimi video di Passione Inter: l'analisi della sconfitta nel derby Inter-Milan per 0-3 e 5 cose che potresti non aver visto dal match di Coppa Italia ... 🔗passioneinter.com

Bufera contro Inzaghi prima del derby: “Si nasconda, l’errore non era furbizia?” - Tifosi contro le dichiarazioni di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro evidentemente ha la memoria corta: ecco cosa è successo Un ko mal digerito dall’Inter e da Simone Inzaghi. I nerazzurri si prese ... 🔗milanlive.it

Inzaghi esplode nel derby: «Non voglio il recupero, non mi prendete per il c...» - Maignan non è contento della stagione del Milan, nonostante la vittoria contro l’Inter nel derby e la qualificazione in finale di Coppa Italia. Le sue parole in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPA MA ... 🔗informazione.it