Buenos Aires rende omaggio a Papa Francesco con messa e processione

Papa nel giorno dei funerali. Se nella Città del Vaticano si celebreranno le esequie ufficiali, Buenos Aires darà il suo saluto al Santo padre con una messa nella Cattedrale (alle 10, ora locale), che promette di essere molto partecipata e che a seconda dell'affluenza potrebbe finire per celebrarsi anche per strada, di fronte alla storica Plaza de Mayo.A seguire è prevista una processione che toccherà luoghi emblematici della vita di Papa Francesco, come ospedali, 'villas miseria' (così vengono chiamate le baraccopoli), e dormitori per i senzatetto, dove Bergoglio aveva predicato nel corso della sua vita. Quotidiano.net - Buenos Aires rende omaggio a Papa Francesco con messa e processione Leggi su Quotidiano.net L'Argentina saluterà con profondo affetto ilnel giorno dei funerali. Se nella Città del Vaticano si celebreranno le esequie ufficiali,darà il suo saluto al Santo padre con unanella Cattedrale (alle 10, ora locale), che promette di essere molto partecipata e che a seconda dell'affluenza potrebbe finire per celebrarsi anche per strada, di fronte alla storica Plaza de Mayo.A seguire è prevista unache toccherà luoghi emblematici della vita di, come ospedali, 'villas miseria' (così vengono chiamate le baraccopoli), e dormitori per i senzatetto, dove Bergoglio aveva predicato nel corso della sua vita.

