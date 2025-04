Buddy Market in Piazza Garibaldi Sabato 26 aprile

Sabato 26 aprile secondo appuntamento con i Buddy Market in centro a Udine, i mercatini di artigianato a cura dell'Associazione Spicelapis, in collaborazione con Call me Buddy e con il patrocinio del Comune di Udine. L'evento si svolgerà in Piazza Garibaldi, dalle 9.30 alle 16.30.L'Associazione Spicelapis e Call me Buddy anche per il 2025 propongono i mercatini-evento, Sabato 26 aprile, in Piazza Garibaldi (UD): creativi, artigiani e hobbisti si riuniscono per proporre alla città i loro prodotti e la loro arte.Grazie anche alla collaborazione con i commercianti della Piazza, viene riproposto l'evento per la sua seconda edizione del 2025, in programma tante attività che vogliono puntare la lente di ingrandimento sull'artigianato locale. I Buddy in Garibaldi vogliono portare vivacità in una bellissima Piazza da poco resa pedonabile, grazie anche agli espositori stessi che durante la giornata proporranno diversi laboratori dedicati a grandi e piccoli: sono sette i workshop tematici dedicati a chi vuole imparare divertendosi e dando voce alla propria creatività.

