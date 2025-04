Bucchioni L’Inter paga il rendimento inadeguato delle riserve

Bucchioni, ospite a Radio Sportiva, ha commentato la netta sconfitta delL'Inter contro il Milan. Nerazzurri travolti con un netto 3-0 nel derby che è costato l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il giornalista individua nei molti impegni e nel livello inadeguato di alcune riserve le cause principali.IL COMMENTO – Enzo Bucchioni, in diretta su Radio Sportiva, ha analizzato le conseguenze dell'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia. I nerazzurri sono stati sconfitti con un netto 3-0 dal Milan. Il giornalista crede che questa battuta di arresto delL'Inter sia un segnale che qualcosa vada cambiata in estate: «La sensazione che qualche giocatore abbia dato tanto e sia un po' a fine ciclo c'è, penso a Mikhitaryan. Ho anche un altra sensazione, questa squadra sta dando il massimo, è arrivata al top di quello che può fare, e quando arrivi al top inevitabilmente dopo cali.

