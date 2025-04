Bucchioni ammette Inter a fine ciclo in estate serviranno tanti cambiamenti

Bucchioni ha commentato il momento dell'Inter di Simone Inzaghi, le parole del tecnico nerazzurro sulla fase della squadraIntervistato sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni si è espresso sul momento dell'Inter di Simone Inzaghi dopo il ko col Milan.LE PAROLE – «La sensazione che qualche giocatore abbia dato tanto e sia un po' a fine ciclo c'è, penso a Mikhitaryan. Ho anche un altra sensazione, questa squadra sta dando il massimo, è arrivata al top di quello che può fare, e quando arrivi al top inevitabilmente dopo cali. E sembra che adesso stanno raschiando il fondo del barile delle energie per evitarlo. Una settimana fa esatta eravamo a dire cose straordinarie dopo aver visto la stupenda prestazione contro il Bayern Monaco. In questo momento Inter non può tenere il livello di prestazione avuto in Champions League in tutte le gare che gli si presentano davanti.

