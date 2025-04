Britti a Capannori Sul palco di Siena la Bandabardò

A Siena sarà la Bandabardò ad aprire la stagione di Vivi Fortezza, il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea, con un concerto gratuito il primo maggio. Per la prima volta la manifestazione estiva senese partirà in occasione della Festa dei lavoratori. La rassegna di eventi vuole restituire un importante ruolo sociale a uno degli spazi più suggestivi della città. In occasione dell'apertura del 1 maggio, che culminerà col concerto gratuito in piazza della Libertà (ore 22) della Bandabardò, storico gruppo di combat rock fresco di collaborazione con Carmen Consoli, e il djset di Niki Ulivieri, alle 11 sarà inaugurato anche lo street food festival Siena Mangiami.

