Brigata Ebraica isolata e contestata al corteo del 25 Aprile Vergognoso silenzio davanti all’antisemitismo

Ebraica di Parma, la comunità iraniana di Parma e gli studenti israeliani a Parma hanno ritenuto dovesse essere pubblicamente ricordata: e ciò.

I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal - La mappa dei cortei: il 25 aprile è arrivato e saranno tante le manifestazioni programmate in tutta Italia per l’80esimo anniversario della Liberazione e a Roma si temono scontro tra Brigata ebraica e pro-Pal. A Roma saranno in programma due manifestazioni. Il primo è stato organizzato dall’Anpi che, dopo l’omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine, […] The post I cortei del 25 aprile: a Roma tensioni tra Brigata ebraica e pro-Pal appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

La Brigata ebraica in Italia all'Ecomuseo Nesta - La Brigata Ebraica in Italia Nel corso della Guerra di Liberazione, tra le file degli alleati era schierata la Brigata Ebraica, un gruppo di valorosi volontari ebrei palestinesi, che decisero di lasciare la propria patria per collaborare allo sforzo bellico e sconfiggere il pericolo Nazifascista... 🔗torinotoday.it

Romano (Museo Brigata Ebraica): “Saremo in piazza con gli ucraini. Basta parassiti del 25 aprile” - “Siamo preoccupati ma in piazza ci saremo. Rivendicando il diritto a difenderci dai nuovi fascismi: quello rosso, come lo chiamava Pannella, e quello verde, dei filo Hamas. Tutte derive ver... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

25 aprile, Milano: la Brigata ebraica contestata dai pro-Palestina - Durante il corteo per il 25 aprile a Milano, la Brigata Ebraica e' stata contestata da diversi manifestanti per la Palestina lungo tutto il ... 🔗notizie.tiscali.it

Milano, la Brigata Ebraica contestata dai Pro Pal al corteo del 25 aprile - Durante il corteo per il 25 aprile a Milano, la Brigata Ebraica è stata contestata da diversi manifestanti per la Palestina lungo tutto il percorso. I pro Pal hanno gridato cori come 'Fuori i sionisti ... 🔗informazione.it

A Milano contestata la Brigata ebraica al corteo del 25 aprile: il video - Urla e slogan contro Israele e la Brigata Ebraica nel corso del corteo del 25 aprile a Milano . La Brigata protetta da forze dell’ordine in assetto antisommossa e City Angels ha sfilato tra ali di ... 🔗msn.com