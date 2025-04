Brescia notte fonda il Pisa espugna il Rigamonti

Brescia, che cede in casa 1-2 al Pisa e vede assottigliarsi sempre più il margine di manovra in chiave salvezza. Al “Rigamonti” piove, letteralmente e metaforicamente: la squadra di Bisoli incassa l’ennesima delusione interna, mentre i nerazzurri di Pippo. Bresciatoday.it - Brescia, notte fonda: il Pisa espugna il Rigamonti Leggi su Bresciatoday.it Un’altra giornata da dimenticare per il, che cede in casa 1-2 ale vede assottigliarsi sempre più il margine di manovra in chiave salvezza. Al “” piove, letteralmente e metaforicamente: la squadra di Bisoli incassa l’ennesima delusione interna, mentre i nerazzurri di Pippo.

Su altri siti se ne discute

Brescia, è notte fonda. Maran prepara la valigia - BRESCIALa sconfitta del duello diretto in casa del Frosinone ha fatto precipitare il Brescia e Maran. Le Rondinelle sono scivolate in pieno nella zona rossa della classifica, mentre la permanenza dell’allenatore biancazzurro è legata a un filo sottilissimo. Il ko dello “Stirpe“ ha fatto riflettere il presidente Cellino che, complice la sosta della Serie B, starebbe pensando a un nuovo cambio di rotta. 🔗sport.quotidiano.net

A4, il tratto Dalmine-Bergamo chiuso per una notte verso Brescia - Chiusura in vista nella frazione bergamasca dell’autostrada A4 per una notte. Dalle 22 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 marzo, non sarà infatti possibile percorre il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. Una decisione dovuta alla necessità di interventi per la posa di cavi. A tal proposito, la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. 🔗bergamonews.it

A4, il tratto Dalmine-Bergamo chiude per una notte in direzione Brescia - Chiusura in vista nella frazione bergamasca dell’autostrada A4 per una notte. Dalle 22 di mercoledì 12 alle 5 di giovedì 13 marzo, non sarà infatti possibile percorre il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia. Una decisione dovuta alla necessità di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento dello svincolo. A tal proposito, la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. 🔗bergamonews.it

Brescia, notte fonda: il Pisa espugna il Rigamonti; Calcio. Reggiana, sempre più notte fonda: perde 0-2 in casa con il Pisa, ora è in piena zona retrocessione; Notte fonda per lo Spezia: l'errore di Chichizola condanna le aquile alla sconfitta contro il Brescia; Serie B, riparte il Pisa. Sassuolo in goleada, notte fonda per Sampdoria e Frosinone ·. 🔗Ne parlano su altre fonti

Brescia, notte fonda: il Pisa espugna il Rigamonti - Interrotta la gara della trentacinquesima giornata alla mezz’ora a causa del temporale Una grandinata impressionante al “Rigamonti”. Sospesa al momento Brescia-Pisa. Alla mezz’ora della… Leggi ... 🔗informazione.it

Brescia, è notte fonda. Maran prepara la valigia - La sconfitta del duello diretto in casa del Frosinone ha fatto precipitare il Brescia e Maran. Le Rondinelle sono scivolate in pieno nella zona rossa della classifica, mentre la permanenza dell’ ... 🔗msn.com

Brescia-Pisa, limitazioni per i tifosi ospiti allo stadio - Il 25 aprile allo stadio Rigamonti il Brescia sfiderà il Pisa. E come avvenuto diverse volte nelle scorse giornate, per i tifosi ospiti saranno previste delle limitazioni. Per i supporter toscani la ... 🔗giornaledibrescia.it