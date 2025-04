Brescia l’allenatore Maran rivela Abbiamo dominato Sconfitta immeritata colpa della grandine

Brescia, l’allenatore Maran ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la Sconfitta contro il Pisa Ai microfoni di TifoBrescia.it, l’allenatore del Brescia Maran, ha commentato così la Sconfitta contro il Pisa. IL RAMMARICATO – «Loro hanno fatto due tiri e due gol; noi Abbiamo fatto più tiri nello specchio. I dati ci dicono che Abbiamo avuto . Calcionews24.com - Brescia, l’allenatore Maran rivela: «Abbiamo dominato. Sconfitta immeritata, colpa della grandine» Leggi su Calcionews24.com ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo lacontro il Pisa Ai microfoni di Tifo.it,del, ha commentato così lacontro il Pisa. IL RAMMARICATO – «Loro hanno fatto due tiri e due gol; noifatto più tiri nello specchio. I dati ci dicono cheavuto .

