Bremer continua a gasare i tifosi della Juve gli straordinari per tornare il prima possibile Il messaggio è chiarissimo – FOTO

Bremer continua a gasare i tifosi della Juve: la FOTO pubblicata dal difensore bianconero sui social

Il difensore della Juve Gleison Bremer ha pubblicato una FOTO sul proprio profilo Instagram che mostra il suo recupero. Il bianconero continua a lavorare per poter tornare il prima possibile e aiutare la squadra che sicuramente ha sentito la mancanza in difesa. I tifosi lo aspettano e si spera di poterlo vedere al prossimo Mondiale per Club.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Bremer (@Bremer)

messaggio – «No tempo libero».

