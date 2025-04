Break Pro Info amp Card finale Episode 6 Goosebumps

Info e la Card finale di "Episode #6: Goosebumps", in programma Sabato 26 Aprile all'Hacienda:Break Pro "Episode #6: Goosebumps"Sabato 26 Aprile – RomaHacienda – Via dei Cluniancensi 68Inizio Ore 17 – Biglietti Online QUIBreak Pro Undisputed ChampionshipIvan Sanzio (c) Vs Michael OkuBreak Pro Tag Team ChampionshipBBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) (c) Vs Step Over (Gianluca Vitale & Luca Della Calce)Six Man Tag Team MatchSkid Row Devils (Davide Adami & Luke Astaroth) w/Mr. Malvezzi & Vittorio Bruni Vs Super Turbo (RIOT & El Ghepardero Especial,) & Flowey QueenRoma Street Fight Tag Team Match*Roman Dynasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) & Christian Gladio Vs Lvpvs Cvlti (Luca Bjorn, RUST & Emily Ramirez)Intergender Tag Team MatchCaesar & Eden Vs Omar Prince & Luna MorenoAdriano Vs Jordan SaeedAnnunciata la presenza di The Sem, al debutto in Break Pro*Se Flavio perde, entrerà nel Lvpvs; se il Lvpvs Cvlti perde, dovrà lasciare Roma.

