Brasile Arresto immediato per ex presidente Fernando Collor de Mello per corruzione

Arresto dell'ex presidente della repubblica Fernando Collor de Mello (1990-1992) dopo aver respinto il ricorso della sua difesa che tentava di ritardare l'esecuzione della pena.Il 75enne Collor de Mello era stato infatti condannato nel maggio del 2023 a 8 anni e 6 mesi di prigione per corruzione passiva e riciclaggio di denaro a seguito di un'inchiesta nell'ambito dell'operazione Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana.Collor de Mello non era stato arrestato subito perché la sua difesa poteva ancora presentare ricorsi ma, adesso che il processo è passato in giudicato, il giudice Moraes ha ordinato che sia arrestato immediatamente.L'ex presidente è stato dichiarato colpevole di avere ricevuto oltre 3 milioni di euro (20 milioni di reais) in tangenti dalla UTC Engenharia in cambio di contratti nella BR Distribuidora, dove Collor de Mello aveva "influenza politica". Quotidiano.net - Brasile: Arresto immediato per l'ex presidente Fernando Collor de Mello per corruzione Leggi su Quotidiano.net Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha ordinato l'dell'exdella repubblicade(1990-1992) dopo aver respinto il ricorso della sua difesa che tentava di ritardare l'esecuzione della pena.Il 75ennedeera stato infatti condannato nel maggio del 2023 a 8 anni e 6 mesi di prigione perpassiva e riciclaggio di denaro a seguito di un'inchiesta nell'ambito dell'operazione Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana.denon era stato arrestato subito perché la sua difesa poteva ancora presentare ricorsi ma, adesso che il processo è passato in giudicato, il giudice Moraes ha ordinato che sia arrestato immediatamente.L'exè stato dichiarato colpevole di avere ricevuto oltre 3 milioni di euro (20 milioni di reais) in tangenti dalla UTC Engenharia in cambio di contratti nella BR Distribuidora, dovedeaveva "influenza politica".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

SELVAZZANO (PADOVA) - Aveva la cittadinanza italiana grazie ad un nonno. Nel novembre scorso il 48enne è fuggito all'arresto in Brasile. Nell'occasione è finita dietro le sbarre... 🔗ilgazzettino.it

In Brasile , una bambina di 8 anni ha subito un arresto cardiorespiratorio ed è morta dopo aver inalato uno spray deodorante per partecipare a una sfida sui social . Sarah Raissa Pereira de Castro è stata trasportata all’ospedale regionale di Ceilândia Qui è stata rianimata un’ora dopo l’incidente, ma senza miglioramenti neurologici. La morte cerebrale è stata confermata in seguito dai medici.... 🔗feedpress.me

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia una nuova stretta contro le aggressioni agli insegnanti. Dopo l’introduzione di sanzioni pecuniarie per chi colpisce il personale scolastico, il governo lavora a una norma che prevede l’arresto immediato per chi aggredisce docenti e dirigenti scolastici. Norme più dure per proteggere gli insegnanti Durante un intervento a RTL 102.5, […] The post Scuola, stretta sulle aggressioni ai docenti: verso l’arresto immediato per i violenti first ... 🔗scuolalink.it

Brasile, ordine d'arresto per l'ex presidente Collor de Mello; Robinho deve andare in carcere immediatamente: sconterà la pena per stupro in Brasile; La fidanzata del Brasiliano ritratta: Non mi ha picchiato, sono caduta delle scale. E in carcere lui viene insultato; Robinho condannato per stupro: pronto il mandato d’arresto e la richiesta di estradizione dal Brasile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brasile, ordine d'arresto per l'ex presidente Collor de Mello - Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha ordinato l'arresto dell'ex presidente della repubblica Fernando Collor de Mello (1990-1992) dopo aver respinto il ricorso della ... 🔗ansa.it

Mangia uova di Pasqua, ma sono avvelenate: bambino muore in Brasile - L'ingestione delle uova avvelenate aveva immediatamente portato, mercoledì scorso, al ricovero dei due fratelli, con il bimbo che è morto dopo poche ore nell'ospedale di Impertriz. Causa del decesso, ... 🔗msn.com

Brasile, Bolsonaro sarà processato per tentato golpe - Ma l’avvio dell’inchiesta della magistratura, con l’arresto sia del ministro ... giudiziaria nella storia del Brasile”. Ricorda che “mai” un ex presidente è stato indagato come ... 🔗repubblica.it