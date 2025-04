Bpm il doppio fronte di Unicredit

Altre fonti ne stanno dando notizia

Unicredit ha ottenuto il via libera della Bce a salire al 29,9 per cento del capitale di Commerzbank, ma è improbabile che la banca guidata da Andrea Orcel compia ulteriori passi in Germania prima della fine del 2025. E questo sia perché l'iter autorizzativo della Bce deve essere completato dall'Autorità federale tedesca della concorrenza, che solitamente impiega alcuni mesi, sia perché sarà necessario avviare un confronto politico con il nuovo governo del cancelliere Friedrich Merz.

Se Andrea Orcel ambisce a essere l'ago della bilancia della partita su Generali, Giuseppe Castagna vorrebbe diventarlo nell'assemblea di Mps che dovrà vota... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Unicredit: su Bpm in stand by. Il Dpcm: «Impieghi giù da 5 anni» - Doppia lettera di Unicredit al Dipartimento del Golden Power e al Mef: in attesa del riscontro, l'ops su Bpm resta in bilico. Due sere fa l'istituto ha inoltrato due missive chiedendo ...

UniCredit sotto pressione: rischio maxi-multa da 20 miliardi per l'operazione Banco Bpm - Il golden power incombe sulla principale acquisizione bancaria. Sanzione record minaccia l'OPS, trattative in corso con il Governo.