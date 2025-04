Box Office USA 2 5 milioni nelle anteprime per The Accountant 2

Accountant 2 è in lizza per vincere il Box Office USA nel suo primo weekend, ma attenzione alla riedizione di Star Wars: La vendetta dei Sith.Secondo i datti offerti da Deadline, infatti, l'action The Accountant 2 ha esordito nelle anteprime del giovedì con una cifra stimata di 2.5 milioni di dollari, e si prepara ad un weekend d'esordio da oltre 20 milioni di dollari. Il film ha ottenuto una buona accoglienza da parte di pubblico e critica, ma dovrà faticare per riuscire a rientrare dalle spese alte di budget (80 milioni), non esattamente in linea con quello di altri film di genere.La sorpresa maggiore potrebbe arrivare dalla riedizione di Star Wars: La vendetta dei Sith, film del 2005 tornato in sala in occasione del suo 20° anniversario. I dati delle anteprime parlano di un giovedì da 3.

Un film Minecraft continua a infrangere record, altri 80 milioni al box office USA - Non si arresta la corsa di Un film Minecraft, nonostante la critiche non proprio entusiasmanti il videogame movie con Jack Black e Jason Momoa è già il maggior incasso del 2025 negli USA. Inarrestabile il successo economico di Un film Minecraft. La pellicola con Jack Black e Jason Momoa ispirata al popolare videogame prosegue la sua corsa inarrestabile conservando la vetta del box office USA con altri 80,6 milioni di incasso, e la flessione del 50% negli incassi rispetto al passato weekend. 🔗movieplayer.it

Box Office USA | Buona l’anteprima di Captain America 4 - Il quarto capitolo della saga Captain America dal titolo “Brave New World” potrebbe esordire nel Box Office USA con una cifra stimata di 80 milioni. L’attesa è terminata, l’MCU è finalmente tornato nelle sale di tutto il mondo con Captain America: Brave New World, il nuovo capitolo del filone narrativo legato al personaggio Marvel Comics, il primo senza lo Steve Rogers di Chris Evans. Il pubblico americano come approccerà al nuovo volto (Anthony Mackie) di Cap? Secondo i primi dati di incasso riportati da SuperHeroHype pare che le anteprime del giovedì di Captain America 4 siano valse ... 🔗universalmovies.it

Box Office USA | Mickey 17 vince, ma non convince - Nel weekend da poco passato Mickey 17 ha portato a casa la vittoria al Box Office USA, ma senza particolari entusiasmi. Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, la nuova pellicola diretta da Bong Joon Ho ha raccolto 19,1 milioni di dollari nei suoi tre giorni d’esordio, risultato al di sotto delle aspettative pre-release. A livello internazionale l’incasso è stato 24,5 milioni, di cui 11,4 milioni provenienti dalla Corea del Sud, nazione d’origine del regista, per un totale Worldwide di 53,3 milioni. 🔗universalmovies.it

Box Office USA | I Peccatori vince il weekend di Pasqua - Warner Bros. Pictures ha stravinto il Box Office USA nel weekend di Pasqua: i due film in testa per lo studios sono stati I Peccatori e Un Film Minecraft. 🔗universalmovies.it

I peccatori: un debutto straordinario al box office USA con 48 milioni, sfidando ogni previsione! - Incassi al Box Office: Il Successo Inaspettato di I Peccatori Il film horror “I Peccatori”, diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, ha superato le aspettative degli analisti con u ... 🔗informazione.it