Borseggiatori in azione alla Fiera di San Marco spariti portafogli una decina le denunce

Marco evangelista e martire, è stata rovinata per molti visitatori da una serie di borseggi compiuti in mattinata durante lo. Lecceprima.it - Borseggiatori in azione alla Fiera di San Marco: spariti portafogli, una decina le denunce Leggi su Lecceprima.it RUFFANO – Il bel clima di festa che si respira ogni anno nella ricorrenza del 25 aprile, giornata che in quel di Ruffano coincide con la tradizionale solennità di Sanevangelista e martire, è stata rovinata per molti visitatori da una serie di borseggi compiuti in mattinata durante lo.

