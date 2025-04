Borse europee in rialzo Milano guida con Ftse Mib focus su Unicredit e Mediobanca

Borse europee e Milano, con le sue banche che rimbalzano, risulta la migliore. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,47%, Madrid segue con un +1,33%, Francoforte ha guadagnato lo 0,81%, Parigi lo 0,45% e Londra resta poco sopra la parità (+0,09%).Si attenuano le preoccupazioni per l'escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, i settori delle costruzioni e dei viaggi guidano il rialzo mentre i titoli delle telecomunicazioni sono stati i più deboli. Sebbene i dettagli dei negoziati tra Cina e Stati Uniti non siano ancora chiari, gli investitori sperano che la posizione sui dazi si ammorbidisca.A Piazza Affari la stagione delle opa, opas e ops si sta per aprire e gli acquisti si concentrano sui protagonisti di queste battaglie.

